Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 9 листопада, залишився на рівні попереднього показника – 37,40 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,40 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,80 грн, євро - за курсом 39,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 40,65 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 9 листопада, залишився на рівні попереднього показника – 37,70 грн за долар. Щодо євро середній курс гривні сьогодні подешевшав на 2 копійки - до 40,40 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,66 грн/дол. (продати долар можна за 37,52 грн), євро – 40,30 грн/євро (курс продажу – 40,12 грн/євро).

Згідно з оновленим прогнозом уряду, в наступному році долар коштуватиме в середньому 40,7 грн (проти попереднього прогнозу у 41,4 грн). Також уряд очікує, що на кінець цього року курс складе 38,6 грн за долар, замість 40,2, який прогнозувався у першому читанні законопроекту про державний бюджет-2024.

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