Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,49 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 8 листопада, послабшав на 5 копійок – до 37,40 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,40 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,80 грн, євро - за курсом 39,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 16 копійок і складає 40,49 грн.

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8 листопада банки та обмінники здивували курсом. Готівковий курс гривні до долара в банках України подешевшав на 10 копійок – до 37,70 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,50 грн/дол. (продати долар можна за 37,38 грн), євро – 40,17 грн/євро (курс продажу – 40,00 грн/євро).

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, після трьох місяців зростання курс американської валюти плавно знизився в жовтні. В середньому в жовтні 2023 року курс продажу готівкового долара в Україні скоротився на 0,1% і склав 38,05 грн/дол. А на міжбанківському ринку курс впав з 36,93 грн/дол. на початку жовтня до 36,04 грн/дол. станом на 7 листопада.

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