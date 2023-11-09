Продати долар можна в середньому за курсом 37,20 грн, євро – 39,80 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 9 листопада, залишився на рівні попереднього показника – 37,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,20 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні подешевшав на 2 копійки - до 40,40 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 39,80 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,66 грн/дол. (продати долар можна за 37,52 грн), євро – 40,30 грн/євро (курс продажу – 40,12 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Національний банк України на четвер, 9 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,04 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні учорашнього курсу. Офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 38,45 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки порівняно з попереднім курсом НБУ.

За словами економіста, заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліло, після того, як Нацбанк перейшов до керованого гнучкого курсу, долар коливатиметься, проте коливання, на його думку, не будуть значними.

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