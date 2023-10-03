Продати долар можна в середньому за курсом 37,60 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 3 жовтня, послабшав на 5 копійок – до 38,20 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 40,80 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,00 грн за євро.

Курс валют в Україні

2 жовня 2023 року гривня зміцнилася до долара та євро. Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" 2 жовтня показав, що євро дешевшає, долар на місці, на рівні попереднього показника – 37,75 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора подешевшав на 10 копійок і становить 40,80 грн за євро.

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Національний банк з 3 жовтня Нацбанк запровадив гнучкий курс. Даний режим відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24 лютого 2022 року - НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому.

НБУ дозволив банкам самостійно встановлювати курс безготівкової валюти. Раніше банки могли купувати і продавати валюту за заявками клієнтів лише в межах офіційного курсу НБУ +/- 1%.

Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ. Водночас курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і останні півтора року - йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків.

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