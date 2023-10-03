Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський прогнозує, що поки не варто очікувати великих коливань курсу.

Той факт, що Національний банк України запровадив гнучкий курс гривні не призведе до великих коливань вартості національної валюти. Про це заявив директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

За його словами, режим керованої гнучкості обмінного курсу означає, що Нацбанк і надалі буде контролювати ситуацію на валютному ринку. Експерт вказав на те, що НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти, через що курс зможе змінюватися — як зростати, так і падати. Водночас Нацбанк суттєво обмежуватиме курсові зміни і не буде допускати як значного послаблення гривні, так і суттєвого її зміцнення.

"Зараз не варто очікувати великих коливань курсу гривні. НБУ не зацікавлений зірвати якір цінової стабільності, яку вже майже вдалося повернути. Водночас потрохи Нацбанк буде масштабом своїх інтервенцій за рахунок валюти від міжнародних партнерів показувати очікуваний напрям руху курсу", - зазначив він.

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Також він додав, що в разі розблокування морського експорту та зростання цін на зерно й метали гривня буде міцнішати, а у випадку зростання витрат на нафтопродукти чи при недостатній підтримці союзників — потроху девальвувати.

Впровадження режиму гнучкого курсу

Національний банк України з 3 жовтня скасував фіксований валютний курсу і запровадив гнучкий курс.

НБУ дозволив банкам самостійно встановлювати курс безготівкової валюти. Раніше банки могли купувати і продавати валюту за заявками клієнтів лише в межах офіційного курсу НБУ +/- 1%.

При цьому НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку, а зміна режиму не означає плаваючого курсоутворення, як було до початку повномасштабного російського вторгнення.

З 24 лютого 2022 року офіційний курс гривні до долара був зафіксований на рівні 29,25 грн/дол., а з липня 2022 року — 36,57 грн/дол.

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