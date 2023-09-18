Продати долар в банку можна за курсом 37,50 грн, євро - 40,10 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 18 вересня, подорожчав на 10 копійок – до 38,10 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 41,10 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,50 грн, євро - за курсом 40,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 16 копійок – до 40,49 грн.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 18 вересня, послабшав на 5 копійок – до 38,40 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 41,30 грн за євро.

Національний банк з 16 вересня пом'якшив низку валютних обмежень з метою поліпшення роботи готівкового сегмента валютного ринку та збільшення можливостей отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для військових.

Зокрема регулятор розширив перелік медичних послуг, для оплати яких фізичні особи можуть переказувати кошти за кордон. До відповідного переліку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.

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