Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,32 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 26 вересня, подешевшав на 10 копійок – до 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 41,10 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 40,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 17 копійок – до 40,32 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 26 вересня, послабшав на 5 копійок – до 38,35 грн за долар. Щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 41,20 грн за євро.

Міністерство економіки прогнозує на наступний рік курс у 41,4 грн/дол., що закладено у проект державного бюджету-2024. Бізнес в Україні також очікує на курс у 41 грн/дол.: згідно з опитуваннями, керівники компаній закладають на наступний рік вартість валюти в середньому на такому рівні.

При цьому, за словами голови Нацбанку Андрія Пишного, прогнозний курс гривні до долара, який щороку закладається у проект державного бюджету на наступний рік, не є прогнозом чи метою для Національного банку. За його словами, динаміка валютного курсу залежить від багатьох факторів, і наразі спостерігається неспівпадіння фактичних показників з розрахунковими (офіційний курс зараз становить 36,57 грн/дол. проти закладеного у держбюджеті на 2023 рік курсу у 42,2 грн/дол.).

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