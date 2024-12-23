Ліміт складає до 1000 доларів або 1000 євро за одну операцію.

"ПриватБанк" запустив послугу валютообміну у пристроях банку АТМ-Recycler (пристрій з функціями зняття коштів та поповнення рахунку).

Як повідомила пресслужба фінустанови, можна обміняти готівкову валюту на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій.

Зазначається, що готівкові гривні можна отримати одразу після операції, без зарахування на картку. При обміні використовується готівковий курс "ПриватБанку", а решта до 100 гривень зараховується на картку або мобільний рахунок клієнта.

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При цьому ліміти складають до 1000 доларів або 1000 євро за одну операцію.

Новини банків України

10 грудня стало відомо про підписання чотирма найбільшими банками України ("Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "ПриватБанк" та "Універсал банк" (monobank) меморандуму про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг.

Він, зокрема, передбачає перевірки клієнтів на етапі відкриття рахунків та їхній поділ на за ступенем ризикованості. Обмеження у проведенні операцій клієнтів із непідтвердженими доходами складуть 50 000 гривень для тих, кого віднесли до "високого" рівня ризикованості, а для клієнтів із "середнім" та "низьким" рівнем - 150 000 гривень з 1 лютого 2025 року і 100 000 гривень з 1 червня 2025 року.

18 грудня до меморандуму приєдналися ще 25 фінансових установ - 23 банки та дві фінансові компанії.

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