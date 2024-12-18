Представники фінустанов обговорили об’єднання зусиль банківського сектору для ефективної протидії фінансовим злочинам.

До меморандуму про обмеження карткових переказів, який був підписаний чотирма найбільшими українськими банками, приєдналися ще 25 фінансових установ - 23 банки та дві фінансові компанії. Про це повідомила прес-служба Асоціації українських банків (АУБ).

Повідомляється, що асоціація провела зустріч із топ-менеджментом провідних банків та фінансових компаній України. Вони обговорили "об’єднання зусиль банківського сектору для ефективної протидії фінансовим злочинам, що підривають стабільність економічної системи".

"Підписаний Меморандум є реакцією ринку на виклики, які постають перед банківською системою, та спрямований на мінімізацію зловживань через "дроп-схеми". Ми переконані, що впровадження цих заходів дозволить суттєво знизити ризики, забезпечити прозорість та підвищити довіру до фінансового сектору України", - зазначив президент АУБ Андрій Дубас.

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До Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами:

"Укрексімбанк"

"УКРГАЗБАНК"

"КРИСТАЛБАНК"

"ГЛОБУС БАНК"

"МТБ БАНК"

"РАДАБАНК"

"Ідея Банк"

"АЛЬТБАНК"

"Банк Альянс"

"ЄПБ"

"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

"Полікомбанк"

"БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"

"Український банк реконструкції та розвитку"

"ОКСІ БАНК"АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

"АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

"НоваПей" (NovaPay)

"ПроКредит Банк"

"Комінбанк"

"Правекс банк"

ФК "ЕВО" (RozetkaPay)

"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

"СЕНС БАНК"

"СКАЙ-БАНК"

Обмеження карткових переказів - що відомо

10 грудня Національний банк повідомив про підписання Меморандуму про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг між двома профільними асоціаціями та чотирма банками: "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк" та "Універсал банк" (monobank).

Меморандум передбачає перевірки клієнтів уже на етапі відкриття рахунків та їхній поділ на тих, щодо яких є критерії "високої" ризикованості та "низької". Обмеження у проведенні операцій клієнтів із непідтвердженими доходами складуть: 50 000 грн для тих, кого віднесли до "високого" рівня ризикованості, а для клієнтів із "середнім" та "низьким" рівнем - 150 000 грн з 1 лютого 2025 року і 100 000 грн з 1 червня 2025 року.

Член Ради НБУ Василь Фурман заявив, що переважна більшість громадян України не відчують на собі обмежень карткових переказів, які впроваджують банки. Також клієнт може надати банку відповідні довідки про зарплату чи інші доходи, в такому разі ліміт буде розширено.

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