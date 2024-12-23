Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,19 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 23 грудня, зріс на 10 копійок і становить 42,20 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 44,30 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 грн, євро – за курсом 43,30 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок складає 42,19 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 20 копійок і становить 44,25 грн.

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В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 42,30 грн/дол., а продати долар можна за 42,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складає 44,38 гривні за євро, а курс продажу - 44,15 гривні за євро.

Нацбанк встановив на 23 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,88 гривні за долар, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,51 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що на кінець 2025 року курс долара до гривні становитиме 47 - 47,5 гривні за долар. Він нагадав, що уряд у державний бюджет на 2025 рік заклав середньорічний курс на рівні 45 гривень за долар.

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