20 тисяч гривень користувачі карток будь-якого банку можуть отримати в банкоматі "ПриватБанку" за одну операцію.

З 23 листопада "ПриватБанк" встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карт "ПриватБанку" та інших українських банків на рівні 20 тис.грн.

Як повідомила прес-служба фінустанови, таку суму користувачі карток будь-якого банку можуть отримати в банкоматі "ПриватБанку" за одну операцію і повторити через три години.

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, збільшення лімітів на отримання готівки для карток всіх українських та іноземних банків дозволить їх клієнтам при необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів. На сьогодні в мережі "ПриватБанку" працюють понад 5 тис. банкоматів у всіх регіонах України.

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У банку також нагадали, що в умовах аварійного відключення електрики в регіонах України "ПриватБанк" забезпечує безперебійну роботу онлайн-банкінгу і додатки "Приват24", "Приват24 для бізнесу", процесингу, системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей в хмару.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні. Регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування стану валютного ринку.

21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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