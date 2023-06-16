Поповнювати картки іноземною валютою можна буде з 22 червня.

"ПриватБанк" поновить прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування. Послуга буде знову доступна з 22 червня.

"ПриватБанк" поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил", - йдеться у повідомленні прес-служба банку.

Також там зазначили, що здійснюють валютно-обмінні операції виключно в рамках умов та порядку, визначених постановами НБУ, які встановлюють загальний порядок та умови торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України. Зокрема, одна з таких постанов містить додаток із ознаками зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами тощо на території України.

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"Нам відома інформація про деякі аспекти щодо обміну готівкової іноземної валюти, зокрема обміну іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та банкнот давніх років випуску", - додали у банку.

Раніше у соцмережах та медіа поширилися інформація про часті випадки відмови банків та валютних обмінників приймати зношені чи пошкоджені купюри іноземної валюти або про прийняття їх за зниженою ціною.

"ПриватБанк" припинив приймати валюту в терміналах - що відомо

З 29 травня "ПриватБанк" призупинив прийом готівкових доларів і євро в терміналах самообслуговування. Причину зупинки прийому валюти тоді в прес-службі не пояснили.

Для отримання таких послуг доводилося звертатися до кас відділень банку.

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