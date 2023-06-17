З 00:30 до 06:00 18 червня операції з банківськими картами "ПриватБанку" будуть недоступні, у зв'язку тим, що банк буде проводити планові регламентні роботи процесингового центру.
Як повідомляє прес-служба "ПриватБанку", всі роботи з картами будуть припинені. Аналогічний "тайм-аут" триватиме в роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку
"Під час проведення робіт 18 червня з 00:30 до 06:00 ми тимчасово призупинимо всі операції з картами. Аналогічний "тайм-аут" триватиме в роботі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS - терміналів банку", - йдеться в повідомленні.
У банку пояснюють, що зазвичай такі роботи проводяться вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Тому в "ПриватБанку" попросили клієнтів врахувати інтервал проведення робіт при здійсненні покупок або переказів.
"ПриватБанк" і прийом готівки в терміналах
З 29 травня 2023 року "ПриватБанк" призупинив прийом готівкових доларів і євро в терміналах самообслуговування. Причину зупинки прийому валюти тоді в прес-службі не пояснили.
Для отримання таких послуг доводилося звертатися в каси відділень банку.
З 22 червня 2023 року "ПриватБанк" відновить прийом іноземної валюти в терміналах самообслуговування.