У ніч на 18 червня банк проводитиме планові регламентні роботи.

З 00:30 до 06:00 18 червня операції з банківськими картами "ПриватБанку" будуть недоступні, у зв'язку тим, що банк буде проводити планові регламентні роботи процесингового центру.

Як повідомляє прес-служба "ПриватБанку", всі роботи з картами будуть припинені. Аналогічний "тайм-аут" триватиме в роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку

"Під час проведення робіт 18 червня з 00:30 до 06:00 ми тимчасово призупинимо всі операції з картами. Аналогічний "тайм-аут" триватиме в роботі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS - терміналів банку", - йдеться в повідомленні.

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У банку пояснюють, що зазвичай такі роботи проводяться вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Тому в "ПриватБанку" попросили клієнтів врахувати інтервал проведення робіт при здійсненні покупок або переказів.

"ПриватБанк" і прийом готівки в терміналах

З 29 травня 2023 року "ПриватБанк" призупинив прийом готівкових доларів і євро в терміналах самообслуговування. Причину зупинки прийому валюти тоді в прес-службі не пояснили.

Для отримання таких послуг доводилося звертатися в каси відділень банку.

З 22 червня 2023 року "ПриватБанк" відновить прийом іноземної валюти в терміналах самообслуговування.

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