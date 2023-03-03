Наступні торги заплановані на 13 березня. Стартова ціна зменшилася вдвічі.

Призначений на 3 березня аукціон з приватизації майнового комплексу Білгород-Дністровського порту (Одеська обл.) не відбувся через відсутність заявок.

Про це повідомив начальник регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

За його словами, перший аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" не відбувся через відсутність заявок від учасників. Наступні торги вже зі зниженням ціни заплановані на 13 березня, вона складе 93,7 млн грн (замість початкової – 187 млн грн).

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"Відверто, ми самі здивовані, адже стільки зацікавлених як серед українських, так і іноземних компаній, скільки цікавилися цим портом, ще не було в нашому досвіді. Часом таке буває: ринок вважає ціну занадто високою. Це дійсно так? У нас вже було таке: на другому аукціоні ціна зростає більше, ніж була на першому", - повідомив Славський.

На його думку, причини ринкові. Зокрема, цей порт на Дунаї в даний час працює як "сухий порт".

Також має значення загальна вартість - до ціни додається 20% ПДВ та борги близько 100 млн грн, які має сплатити покупець.

Приватизація портів під час війни

Регіональне відділення Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях оголосило аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" (Одеська обл.) на 3 березня 2023 року.

Нерухоме майно порту розташоване в Одеській області в місті Білгород-Дністровський, курортному смт Затока (порто-пункт "Бугаз" і база відпочинку "Прибій").

Порт має виходи до дев'яти причалів в порту і до одного причалу в портопункті. До складу об'єкта також входять 9 суден, 4 тепловози, 18 портальних кранів та 47 транспортних засобів (частина транспорту надана в оренду).

Стартова ціна лота склала 187 млн грн (на остаточну ціну продажу нараховується ПДВ).

22 грудня 2022 року Фонд держмайна оголосив аукціон з продажу майнового комплексу державного підприємства "Морський торговельний порт" Усть-Дунайськ " (Одеська обл.). Це перша приватизація українського порту за такою процедурою. Стартова ціна - 60 млн грн.

17 січня 2023 року вперше в історії в Україні продали морський порт. На аукціоні за морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" (Одеська обл.) приватна компанія запропонувала найбільшу ціну в розмірі понад 201 млн грн.

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