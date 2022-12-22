Аукціон порту "Усть-Дунайськ" запланований на 17 січня 2023 року. Стартова ціна - 60 млн грн.

Фонд державного майна України оголосив аукціон з продажу майнового комплексу порту "Усть-Дунайськ" (Одеська обл.).

Як повідомив керівник регіонального відділення Фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський, буде приватизовано єдиний майновий комплекс державного підприємства "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" - одного з найменших морських портів. За даними АМПУ, в 2019 році його вантажообіг склав лише 71 тис.тонн (0,05% від вантажообігу всіх морських портів країни).

"Оголосили приватизацію першого порту в Україні! Це новий досвід держави - передача цілісного порту в приватну власність. До цього держава мала незавершений досвід концесій і різні формати оренди частин порту", - зазначив він.

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Як зазначив Славський, зараз, коли серед усіх українських портів можуть повноцінно працювати лише порти на Дунаї, Усть-Дунайський порт працює більше, ніж в останні роки.

Зокрема, за січень-вересень 2022 року "Усть-Дунайськ" отримав 848 тис.грн чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

За словами Славського, новий власник зможе інвестувати кошти і зробити з Порту сучасний перевантажувальний центр. Аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу порту запланований на 17 січня 2023 року. Стартова ціна - 60 млн грн.

"Нагадаю, що стартова ціна дорівнює залишковій балансовій вартості. Але на аукціоні ціна стане ринковою", - додав керівник.

Нерухоме майно порту розташоване в Одеській області, в містах Кілія, Вилкове і в Жебріянівській бухті Чорного моря (база обслуговування ліхтеровозів).

До складу об'єкта також входять 15 суден, 4 плавпричали та 6 транспортних засобів.

Основним видом діяльності є вантажно-розвантажувальні роботи, які проводяться в портовому пункті "Кілія", який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу - 3 м, фактичні – 1,5 м.лімітуючим для заходу суден у річку Дунай є канал "Дунай-Чорне море", глибина якого коливається в межах 3,5-4 м залежно від пори року.

Порт "Усть-Дунайськ":

Своє існування порт "Усть-Дунайськ" розпочав у 1977 році як база обслуговування ліхтеровозів (спеціалізованих суден для перевезення вантажу в ліхтерах або баржах, контейнерах) і згодом закріпив за собою статус гирлового Дунайського порту.

До порту веде автомобільна дорога через місто, яка була відремонтована в 2019 році. Відстань до найближчої залізничної станції - 74 км (селище Дзінілор).

Приватизація під час війни

28 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про спрощення приватизації та сприяння релокації бізнесу. Згодом стало відомо, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.

В.о. Голови Фонду держмайна Ольга Батова заявила, що приватизація почнеться з хлібокомбінатів і спиртзаводів. За словами Батової, є близько 200 об'єктів, вже готових до приватизації.

Перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що після відновлення приватизації очікується продаж 150 об'єктів і близько 1-2 млрд гривень надходжень до держбюджету.

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