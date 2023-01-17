За Усть-Дунайський порт – перший в країні, виставлений на приватизацію за такою процедурою – торгувалися вісім учасників.

На аукціоні за морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" (Одеська обл.) приватна компанія запропонувала найбільшу ціну в розмірі понад 201 млн грн.

Про це повідомив начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський. За його словами, найбільша ціна, яку запропонували за порт на аукціоні, який відбувся сьогодні, - 201 млн 300 грн.

"Якщо до повномасштабної війни і морської блокади цим портом цікавились лише декілька локальних компаній, то зараз конкурували вісім учасників", - повідомив Славський.

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Він вважає, що попиту на цей порт не було би, якщо б його виставили на аукціон після перемоги, коли на часі стане відбудова Миколаївського, Маріупольського та кримських портів. Славський пояснює, що потенційних покупців налякали би довоєнні фінансові показники порту, оскільки він був збитковим: 2019 рік – 202 тис. грн збитків, 2020 рік – 308 тис., 2021 рік – 222 тис. грн.

"І лише в 2022 році, коли більшість портів заблоковано, перевалка МТП "Усть-Дунайськ" ожила: за квітень-грудень вантажообіг становить 200 тис. тонн, а чистий прибуток сягнув 848 тис. грн (за 9 місяців 2022 року). Тільки зараз ми маємо таку сильну зацікавленість та готовність бізнесу інвестувати в такі активи", - заявив Славський.

Він додав, що крім оплати за лот та ПДВ, покупцю, яким стала компанія "Еліксир Україна", доведеться ще багато вкласти у відбудову та реновацію логістичних потужностей порту.

Посадовець також акцентує, що сам аукціон – це кульмінаційний, але не фінальний етап приватизації. Далі має відбутися підписання протоколу торгів, оплата, за бажанням – підписання попереднього договору та лише потім – підписання основного нотаріального договору купівлі-продажу. Всі ці процедури можуть тривати ще до двох місяців.

Продаж порту "Усть-Дунайськ"

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2022 року Фонд держмайна оголосив аукціон із продажу майнового комплексу державного підприємства "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" (Одеська обл.). Це перша приватизація українського порту за такою процедурою. Стартова ціна - 60 млн грн.

Довідка УНІАН. За даними Адміністрації морських портів, у 2019 році вантажообіг цього порту становив лише 71 тис. тонн (0,05% від вантажообігу всіх морських портів країни). Нерухоме майно порту розташоване в Одеській області, в містах Кілія, Вилкове та в Жебріянівській бухті Чорного моря, де знаходиться база обслуговування ліхтеровозів. До складу об'єкта також входять 15 суден, 4 плавпричали та 6 транспортних засобів.

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