Парламент підтримав постанову щодо висновків і пропозицій до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Парламент прийняв постанову щодо висновків і пропозицій до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік. За відповідне рішення проголосували 273 народних депутати.

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"Відповідно до статті 157 Регламенту Верховної Ради, прийняті Верховною Радою висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет на 2022 рік набувають статусу бюджетних висновків парламенту. Уряд за участю представників відповідного комітету відповідно до висновків Верховної Ради зобов'язаний доопрацювати проект Державного бюджету до другого читання і внести його до Верховної Ради не пізніше 3 листопада 2021 року", - зазначив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Згідно з прийнятим документом, доходи держбюджету передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн. Дефіцит бюджету-3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн. Середньомісячна зарплата складе 15 тис.300 грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

Держбюджет-2022:

Кабінет Міністрів 15 вересня затвердив проект бюджету на 2022 рік.

Документом передбачено зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від ВВП, скорочення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП - близько 4%.

21 вересня 2021 року Рада прийняла до розгляду проект держбюджету на 2022 рік.

Автор: Катерина Жирій