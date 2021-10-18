В уряді сподіваються на значну підтримку депутатами проекту державного бюджету на наступний рік.

Верховна Рада 20 жовтня розгляне проект держбюджету на 2022 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це постійний представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук сказав під час Погоджувальної ради керівників фракцій, груп і комітетів.

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Мельничук висловив сподівання, що депутати підтримають законопроекти, розгляд яких заплановано на поточному пленарному тижні.

"Зокрема, це проект бюджету на 2022 рік, який запланований на середу поточного пленарного тижня. І уряд сподівається на те, що цей проект бюджету буде підтриманий Верховною Радою максимально великою кількістю (голосів депутатів - УНІАН)", - сказав він.

Крім того, Мельничук зазначив, що на 21 жовтня заплановано розгляд так званого "ресурсного" законопроекту "Про внесення змін до податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600).

Крім того, сьогодні, 18 жовтня, голова ВР Руслан Стефанчук нагадав, що відповідно до вимог ст.157 Регламенту Верховної Ради, депутати до 20 жовтня повинні прийняти проект держбюджету на наступний рік у першому читанні.

Він додав, що за результатами розгляду проекту бюджету в першому читанні парламент схвалює свої висновки та пропозиції, а уряд, згідно з цими висновками, має доопрацювати проект держбюджету до другого читання і внести його на розгляд парламенту разом з порівняльною таблицею.

Держбюджет-2022:

Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Документом передбачено зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від ВВП, скорочення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП - близько 4%.

21 вересня 2021 року Рада прийняла до розгляду проект держбюджету на 2022 рік.

Автор: Таня Поляковська