Загальні витрати на безпеку і оборону в 2022 році тепер становлять 1,2 трлн грн.

Верховна Рада під час засідання ухвалила закон про збільшення видатків державного бюджету на 270 млрд грн.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Рада ухвалила законопроект № 7644 про виділення в бюджеті додаткових витрат +270 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх запозичень. На жаль, це буде і друк грошей", - написав Железняк.

За його словами, загальні витрати на безпеку та оборону у 2022 році тепер становлять 1,2 трлн грн.

За відповідний законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" проголосували 287 депутатів.

Зокрема, передбачається збільшити видатки на національну безпеку та оборону – 269,5 млрд грн; мобілізаційну підготовку галузей національної економіки України – 10,3 млн грн; поповнення резервного фонду державного бюджету - 715,7 млн грн.

Железняк зазначив, що правку про додаткові 12,7 млрд грн "Нафтогазу" на закупівлю газу за кредит від уряду Канади не включили до фінальної редакції.

Війна в Україні та держбюджет:

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради дозволив "Нафтогазу" додатково залучити 350 млн дол. кредиту від уряду Канади на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону.

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

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