Вагомим джерелом фінансування бюджетних потреб у 2022 році залишатимуться міжнародні кошти та монетизація НБУ.

Національний банк України планує припинити монетизувати дефіцит державного бюджету у 2024 році.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за липень 2022 року.

Вагомим джерелом фінансування бюджетних потреб у 2022 році залишатимуться міжнародні кошти та монетизація НБУ, у наступні роки – офіційні, зокрема завдяки новій програмі з МВФ, та ринкові залучення, а монетизація бюджету поступово буде припинена.

"Дефіцит фінансувався за рахунок міжнародних коштів та монетизації з боку НБУ. Надалі очікується поступове заміщення монетизації ринковими залученнями з повною відмовою від неї у 2024 році", - йдеться у звіті.

Значний дефіцит у 2022 році спричинить стрімке зростання державного боргу. Відношення боргу до ВВП триматиметься на високому рівні і в наступні два роки.

Раніше голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що монетизація бюджетного дефіциту не дасть економіці довго залишатися стійкою. Як наслідок, на кожному новому витку "друку грошей" лише підсилюється доларизація економіки та виведення заощаджень із фінансової системи. Слід шукати інші способи для мінімізації негативних наслідків війни.

Як відомо, Національний банк з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся до практики купівлі держоблігацій у Міністерства фінансів. Грошова емісія НБУ через викуп ОВДП станом на червень досягла 225 млрд грн. В липні емітовано ще 30 млрд грн. До кінця року залишилося "надрукувати" 145 млрд грн із ліміту в 400 млрд грн.

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