Це може статися, якщо економічна ситуація погіршиться, і державі знадобляться додаткові доходи.

Уряд і парламент можуть підняти податки, якщо ситуація з наповненням держбюджету України буде погіршуватися. Йдеться про підвищення ПДВ, повернення акцизу на паливо, а також розширення військового збору на імпорт.

Про це повідомляється в статті "РБК-Україна".

Додаткові кошти можуть знадобитися для фінансування армії.

"Якщо раптом ситуація буде погіршуватися, то треба буде розглядати питання, пов'язані з пошуком додаткових доходів держбюджету. Базові податки змінюватися не будуть, але те, про що ви говорите (акциз і ПДВ на паливо і військовий збір на імпорт, - ред.), цілком можливо, оскільки треба фінансувати збройні сили", - розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко.

Глава податкового комітету Ради Данило Гетманцев зазначив, що поки відповідні заходи не прийняті, обговорювати нічого.

"Поки про нововведення говорити рано. У фінансово-економічному блоці уряду йдуть обговорення. Коментувати нічого. Пропоную повернутися до предметного розгляду після отримання відповідних законопроектів від Кабміну", - заявив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.

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