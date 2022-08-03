Уряд і парламент можуть підняти податки, якщо ситуація з наповненням держбюджету України буде погіршуватися. Йдеться про підвищення ПДВ, повернення акцизу на паливо, а також розширення військового збору на імпорт.
Про це повідомляється в статті "РБК-Україна".
Додаткові кошти можуть знадобитися для фінансування армії.
"Якщо раптом ситуація буде погіршуватися, то треба буде розглядати питання, пов'язані з пошуком додаткових доходів держбюджету. Базові податки змінюватися не будуть, але те, про що ви говорите (акциз і ПДВ на паливо і військовий збір на імпорт, - ред.), цілком можливо, оскільки треба фінансувати збройні сили", - розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко.
Глава податкового комітету Ради Данило Гетманцев зазначив, що поки відповідні заходи не прийняті, обговорювати нічого.
"Поки про нововведення говорити рано. У фінансово-економічному блоці уряду йдуть обговорення. Коментувати нічого. Пропоную повернутися до предметного розгляду після отримання відповідних законопроектів від Кабміну", - заявив він.
Як раніше повідомляв УНІАН, НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.