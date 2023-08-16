Якщо енергетики не задокументують руйнування оселі, вони продовжуватимуть виставляти нещасним власникам рахунки за світло.

Власники пошкоджених або вщент зруйнованих внаслідок війни будинків можуть продовжувати отримувати платіжки за світло.

Як йдеться в матеріалі УНІАН, за словами енергетиків, така ситуація може статись, якщо факт пошкодження будинку не було зафіксовано відповідним чином. При цьому, якщо споживач мав накопичену заборгованість до моменту руйнування оселі, то її все одно доведеться погасити, оскільки законодавчо списати борги неможливо.

"Якщо у споживача, на жаль, пошкоджене домогосподарство, і все ще проводяться нарахування, з великою ймовірністю нашим співробітникам неможливо було ідентифікувати пошкодження через відсутність доступу до об’єкту. Або не було даних від влади, чи сам споживач до нас не звертався з відповідною інформацією", - розповіли УНІАН в прес-службі компанії "ДТЕК Київські електромережі".

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В ДТЕК просять українців, навіть якщо вони залишили свої оселі та мігрували, передавати актуальні показники лічильника електроенергії. Це потрібно робити в період з останніх 2 днів поточного місяця до 3-го числа наступного місяця.

"Навіть, якщо клієнт вимушений був тимчасово залишити своє житло, та, відповідно, не використовує електроенергію — обов’язково потрібно дублювати попередній показник", - пояснили в компанії.

Тариф на електрику під час війни

З 1 червня 2023 року тариф за електроенергію для населення збільшився з 1,44 та 1,68 грн до 2,62 грн за кіловат-годину. До цього додалося збільшене споживання енергоресурсу через спекотну погоду влітку.

Внаслідок цього багато українців були шоковані рахунками за електрику, які надійшли їм в липні та серпні.

Українцям пояснили, чому вони тепер платять за електрику більше. Частину коштів, яку сплачувала держава, тепер потрібно буде збирати з населення.

У липні 2023 року відносно липня 2022 року, в середньому вартість комунальних послуг зросла на 14,7%. Найбільше, при цьому, піднялась вартість електричної енергії – плюс 69,7%.

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