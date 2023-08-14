Вартість електрики та вивіз сміття додали у ціні найбільше.

Ціни на комунальні послуги в Україні поступово зростають попри війну і дію мораторію на підвищення деяких комунальних платежів. Як свідчать данні Державної служби статистики у липні 2023 року відносно липня 2022 року, в середньому вартість комунальних послуг зросла на 14,7%.

Найбільше, при цьому, піднялась вартість електричної енергії – плюс 69,7%. І це не дивно, адже з 1 червня тарифи на світло для домогосподарств зросли до 2,64 грн за кіловат-годину.

На другому місці по здорожчанню – послуги з вивезення сміття, вони додали майже 15 відсотків. Тут фактором впливу могло стати здорожчання пального, яким заправляються сміттєвози.

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Крім того, майже на 10% у липні відносно минулого року зросла вартість фактичної плати за аренду житло. За даними УНІАН, на цей показник суттєво вплинув стрибок вартості найму житла у західних та центральних регіонах країна (50-70%). В той же час, аренда у східних та південних регіонах, які опинились ближче до лінії бойових дій, навпаки просіла.

За даними Держстату, в Україні також невпинно зростає і вартість утримання та ремонту житла. Аналізуючи данні за 2023 рік, можна спостерігати, щомісячне зростання цієї статті витрат на 15-25 відсотків. Що робить відновлення зруйнованих домівок ще менш доступним для людей.

Тарифи на комуналку в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні було запроваджено мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ та його розподіл для всіх категорій споживачів на період воєнного стану і півроку після його завершення.

Проте, заборона не торкнулась розцінок електроенергії, які зросли з початку літа. Крім того, протягом року в Україні двічі намагались суттєво підняти розцінки на водопостачання та водовідведення. Рішення були скасовані через критику з боку президента та уряду.

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