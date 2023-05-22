Більш ніж на 22% зросла кількість боргів за комуналку.

З лютого 2022 року кількість заборгованостей в Єдиному реєстрі боржників зросла на 615 000, або на 8%.

Як повідомляє Опендатабот, на даний момент кількість боргів перетнула кордон 8 млн, в той час як у лютому 2022-го їх налічувалося 7,44 млн. У довоєнному 2021 році річний приріст становив 1,5 млн боргів, або 29%.

Борги через які українці потрапляють до реєстру боржників:

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Скорочення кількості заборгованостей з лютого 2022-го відбулося в категорії "стягнення коштів", до якої, зокрема, входять і борги за кредитами. Їхня кількість зменшилася на 29%. У загальній кількості частка цих заборгованостей становить 18%.

24,6% всіх боргів – це стягнення коштів на користь держави. По відношенню до лютого 2022 року кількість таких заборгованостей зросла лише на 2%.

21,4% всіх боргів з'явилися через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху. За час повномасштабної війни таких боргів стало на 23% більше.

Найбільше зросли борги зі сплати штрафів за адмінправопорушення – на більш ніж 27%. Зараз 18% записів в ЕРД з'являються саме з цієї причини.

Більш ніж на 22% зросла кількість боргів за комуналку. Станом на травень 2023 року їхня частка в загальній кількості заборгованостей становить 8%.

До Єдиного реєстру боржників потрапляють громадяни та компанії, щодо яких були відкриті виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками.

Для боржників передбачені санкції: обмеження на відкриття нових банківських рахунків, блокування поточних рахунків, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів й т. ін.

Борги українців під час війни

23 січня 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, який передбачає списання та реструктуризацію боргів за комунальні послуги для українців, чиє житло розташоване на території бойових дій.

24 березня 2023 року українцям розповіли, що відбувається з боргами за мікрокредитами під час війни. Загалом сума виданих позик у 2022 році скоротилася втричі.

20 травня 2023 року генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зявив про те, що борги українців за комуналку можуть позначитися на кредитній історії. Ці дані дозволять кредитору оцінити ризики і вирішити, чи надавати кредит такому клієнту.

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