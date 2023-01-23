Заборгованість пропонується списувати за період ведення воєнних дій на територіях, де розташоване житло.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект, який передбачає списання та реструктуризацію боргів за комунальні послуги для українців, чиє житло розташовано на території бойових дій.

Відповідний законопроект "Про внесення змін в закон про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію" №8367 від 18 січня зареєстрований на сайті парламенту.

Проект акту надає можливість громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, здійснити реструктуризацію заборгованості, яка виникла під час дії воєнного стану, за природний газ, централізоване опалення та постачання гарячої води й електричної енергії.

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Також проект пропонує здійснити списання заборгованості громадян за природний газ, централізоване опалення та постачання гарячої води й електричної енергії за період ведення воєнних (бойових) дій на територіях, де розташоване їх житло.

Борги за комунальні послуги в Україні: деталі

Станом на 31 грудня 2022 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг склала 81,4 млрд грн. Зокрема, постачання та розподіл природнього газу – 33,8 млрд грн, постачання теплової енергії та гарячої води – 26,6 млрд грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 млрд грн, управління багатоквартирним будинком – 5,6 млрд грн, поводження з побутовими відходами – 1,3 млрд грн, постачання та розподіл електроенергії – 7,7 млрд грн.

У вересні уряд подовжив термін дії спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Це означає, що ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й гарячу воду для населення.

А в жовтні Кабмін продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року, внаслідок чого тарифи на світло для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

У грудні голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів виділив місцевим бюджетам субвенцію в розмірі 14 млрд грн. Це дозволить зараз не змінювати тарифи на тепло й гарячу воду для населення.