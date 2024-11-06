Зросли й акції українських компаній на міжнародних біржах.

Вартість українських євробондів та ВВП-варантів зросла у ціні на тлі новин про перемогу Дональда Трампа у президентських виборах США.

Як пояснив УНІАН фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, це вказує на оптимізм інвесторів щодо майбутніх виплат по цінним паперам і очікування стабілізації ситуації в Україні або її врегулювання.

Згідно з котируваннями Bloomberg, які наводить ЕП, євробонди зросли таким чином:

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з погашенням у 2029 році з купонною ставкою 1,75% на 1,72%, до 60,71 долара;

з погашенням у 2030 році з купонною ставкою 0% на 2,79%, до 49,12 долара;

з погашенням у 2034 році з купонною ставкою 1,75% на 3,6%, до 47,97 долара. Зі ставкою 0% - на 4,3% до 38,15 долара;

з погашенням у 2035 році з купонною ставкою 1,75% на 3,68%, до 47,16 долара. За ставкою 0% - на 4,54%, до 50,37 долара;

з погашенням у 2036 році з купонною ставкою 1,75% на 3,80%, до 46,63 долара. Зі ставкою 0% - на 4,44%, до 49,75 долара.

В свою чергу, ВВП-варанти України з погашенням на 2041 рік зросли на 1,14%, до 73,44 доларів.

Перемога Трампа також простимулювала зростання акцій українських компаній на міжнародних біржах. Зокрема, згідно з даними Лондонської фондової біржі, акції гірничорудної компанії Ferrexpo зросли на 22.19% до 76,00 британських пенсів.

Акції одного із найбільших агрохолдингів МХП, у свою чергу, зросли на 2,46% - до $4,16.

Очікування аналітиків

Як пояснив УНІАН фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, така реакція цінних паперів напряму пов’язана з очікуваннями інвесторів щодо подальшого перебігу війни в України:

"Це перша реакція, яка вказує на оптимізм сформований у інвесторів, щодо можливого врегулювання війни на якомусь етапі. Це дає більше впевненості в майбутніх виплатах по даним інструментам".

Експерт зауважує, що попри бажання Трампа швидко завершити російсько-українську війну, існує російська сторона з дуже перегрітою та закредитованою економікою і з великими бюджетними витратами на сектор оборони.

"І в цьому випадку їм (Росії - УНІАН) натиснути на стоп-кран і все зупинити може стати шоком для економіки. Тож є питання, чи піде Росія на такі кроки. Тому я не хочу тішити себе швидким завершенням війни, але деякий оптимізм все ж таки є. Він далеко не нульовий, і у Трампа дійсно є можливості натиснути на Росію через ціни на нафту та домовленості з саудитами", - вважає Шевчишин.

Дональд Трамп переміг на виборах у США

Вранці 6 листопада стало відомо, що республіканець Дональд Трамп став 47-м президентом США. Так, отримавши вирішальну перемогу в штатах Пенсільванія та Аляска, він здобув 277 голосів виборщиків.

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах президента США і висловив свої сподівання, що разом новим американським президентом вдасться наблизити справедливий мир в Україні завдяки підходу "мир через силу".

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