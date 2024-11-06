Президент України сподівається, що разом з Дональдом Трампом вдасться наблизити справедливий мир в Україні завдяки підходу "мир через силу".

Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США і висловив, що очікує від нового очільника Білого дому. Про це глава держави повідомив у мережі X.

"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!", - наголосив Зеленський.

У зв'язку з цим, президент України пригадав "чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України".

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Зеленський відзначив, що цінує прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах:

"Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя".

"Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах", - наголосив президент України.

Крім того, як заявив Зеленський, Україна зацікавлена в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам.

"Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників", - відзначив Зеленський.

Президент України з нетерпінням чекає можливості особисто привітати Президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.

Дональд Трамп переміг на виборах у США

Республіканець Дональд Трамп вдруге повернеться у Білий дім, набравши необхідну для перемоги кількість голосів виборщиків, пише The Hill.

Ця перемога робить його першим президентом із часів Гровера Клівленда, який зміг виграти другий термін після перерви. Кампанія 2024 року була насиченою подіями, зокрема через судові процеси проти Трампа, спроби на його життя та заміну демократичного кандидата: Джо Байдена замінила Камала Гарріс.

За кілька годин Дональд Трамп оголосив про перемогу на президентських виборах у США під час звернення до своїх прихильників у Флориді.

Під час своєї промови перед виборцями Трамп заявив, що збирається завершити усі війни, зокрема й в Україні.

"Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп під час виступу у Флориді.

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