Політик переміг у Вісконсині, тим самим набравши 277 голосів виборщиків, хоч для перемоги необхідно менше.

Республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Остаточну перевагу над демократкою Камалою Гарріс йому принесла перемога у штаті Вісконсин, пише Associated Press.

Трамп повернеться у Білий дім після чотирирічної перерви. Лідерство у Вісконсині принесло йому перемогу. Усього Трамп набрав 277 із 270 необхідних для перемоги голосів виборщиків.

Натомість його конкурентка Камала Гарріс наразі має 224 голосів виборщиків. Шансів на перемогу у неї вже нема.

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Дональд Трамп переміг на виборах у США

Республіканець Дональд Трамп вдруге повернеться у Білий дім, набравши необхідну для перемоги кількість голосів виборників, пише The Hill.

За кілька годин Дональд Трамп оголосив про перемогу на президентських виборах у США під час звернення до своїх прихильників у Флориді.

Під час своєї промови перед виборцями Трамп заявив, що збирається завершити усі війни, зокрема й в Україні.

"Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп під час виступу у Флориді.

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