Кабмін збільшив терміни і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО.

Кабінет міністрів України (КМУ) збільшив терміни і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - зокрема з інвалідністю. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, повідомляється на сайті КМУ.

Зазначається, що уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування ВПО та до 6 місяців – за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю.

"Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 грн, а з 1 квітня – 8000 грн", - йдеться у повідомленні.

У КМУ уточнили, що якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тисяч гривень за таку особу.

"Якщо це буде ВПО з числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тисяч гривень на кожного відповідного працівника", - пояснила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

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Близько 40% отримувачів фіндопомоги для ВПО живуть лише на ці кошти. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Ірина Верещук. За її словами в Україні нині нараховується 4,9 млн ВПО, з них – 2,6 млн отримують державні виплати.

У серпні стало відомо, що майже 180 тисяч українців будуть позбавлені виплат переселенців.

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