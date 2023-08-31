Майже 180 тисяч українців отримють виплати переселенців помилково.

В Україні майже 180 тисяч громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

Про це під час телемарафону заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, зазначивши, що на сьогодні виплати для переселенців отримують 2 млн 600 тис.осіб.

"Станом на сьогодні 109 тисяч осіб постійно перебувають за кордоном, проживають там, і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи", - сказала Верещук, зазначивши при цьому, що ще майже 10 тисяч осіб значаться в реєстрах РАГСів як померлі, але на них досі отримують виплати.

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Також були знайдені помилки в реєстрі, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей - таких сімей знайшли майже 60 тис.

Віце-прем'єр зазначила, що всі помилки будуть виправлені, і виплати таким особам припинять.

Виплати переселенцям

У 2022 році Уряд ухвалив рішення щодо виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в Україні - по 2000 грн на дорослих і по 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю.

У липні 2023 року Кабмін змінив порядок призначення виплат ВПО з 1 серпня і з 1 вересня для певних категорій переселенців. Повідомлялося, що українці, які перебувають за кордоном понад 30 днів поспіль, будуть позбавлені виплат.

З 1 вересня право на отримання допомоги втратили переселенці, які придбали житло, транспортний засіб або облігації на суму 100 тис.грн.

30 серпня 2023 року ЗМІ писали про те, що чоловікам-переселенцям загрожують штрафи до 3,5 тисячі гривень.

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