Виплати отримують 2,6 млн внутнішньо переміщених осіб.

Близько 40% внутнішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть лише на ці кошти.

Як повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, в Україні наразі нараховується 4,9 млн ВПО, з них – 2,6 млн отримують державні виплати.

"У нас є статистика скільки людей розраховують на такі виплати (допомога для ВПО – УНІАН) і живуть тільки на них. Це щонайменше 40%, за останніми статистичними даними щодо отримувачів допомоги", – розповіла вона.

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Це переважно ті, за словами Верещук, хто не змогли знайти роботу та багатодітні матері з прифронтових територій, які не мають можливості залишити дитину в дитячому садку, бо в тих регіонах вони не працюють.

Також, як зазначила очільниця Мінреінтеграції, із 4,9 млн ВПО 3,6 млн людей стали ними після 24 лютого 2022 року.

Виплати для ВПО

У 2022 році Уряд ухвалив рішення щодо виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам в Україні - по 2000 грн на дорослих і по 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю.

У липні 2023 року Кабмін змінив порядок призначення виплат ВПО з 1 серпня і з 1 вересня для певних категорій переселенців.

У серпні 2023 року стало відомо про те, що майже 180 тисяч українців будуть позбавлені виплат переселенців. Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що в Україні майже 180 тисяч громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

В Україні припинили надавати виплати для кількох категорій внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, це люди, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин; повернулися до покинутого місця проживання; відбувають покарання в місцях позбавлення волі; були засуджені за колабораціонізм.

Також виплати припинено для тих хто, наприклад, придбав автомобіль (не старше 5 років) чи земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тис. грн.

В жовтні Міністерство соціальної політики припинило виплати щомісячної допомоги понад 140 тисяч внутрішньо переміщених осіб, оскільки перевірка показала, що ці люди не відповідали критеріям надання допомоги. Це зменшило видатки державного бюджету на 400 млн гривень на місяць.

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