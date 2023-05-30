Станом на 16 травня 2023 року Росія збільшила витрати на війну в Україні на 282%.

На тлі вторгнення в Україну військові витрати Росії ростуть, проте агресор намагається засекретити подібну інформацію.

Як йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії в Twitter, Кремль засекретив значну частину своїх військових витрат, оскільки вони чинять серйозний тиск на російський бюджет. За даними британської розвідки, військові витрати Росії вкрай невизначені через засекречені статті бюджету і відсутність прозорості.

"Росія лише нещодавно відновила публікацію зведених даних про витрати після того, як призупинила їх у травні 2022 року. Майже напевно військові витрати залишаються підвищеними, і це чинить тиск на російські державні фінанси", - зазначають у Міноборони Британії.

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Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до 86,4 млрд доларів. За оцінкою SIPRI, це становить 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії.

Військові витрати агресора

Згідно з розрахунками за 2022 рік РФ витрачала на війну з Україною 900 мільйонів доларів на день.

Станом на 16 травня 2023 року Росія збільшила витрати на війну в Україні на 282%. При цьому дефіцит бюджету Росії з січня по квітень склав 3,4 трлн рублів.

За перші два місяці 2023 року Росія витратила на війну проти України понад 40% від запланованих річних асигнувань на армію. У минулому році за цей період РФ витратила на ці цілі 525,4 млрд рублів. Цього року тільки за січень росіяни направили на армію близько 1,18 трлн рублів бюджетних коштів. У лютому додатково виділили 822,4 млрд рублів.

Сумарно військові витрати країни-окупанта за перші місяці 2023 року перевищили 2 трлн рублів (приблизно $26 млрд), що становить понад 40% від офіційно запланованих витрат на "оборону" на весь 2023 рік.

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