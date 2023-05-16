При цьому дефіцит бюджету Росії з січня по квітень склав 3,4 трлн рублів.

За перші два місяці 2023 року Росія витратила на війну проти України понад 40% від запланованих річних асигнувань на армію.

Як повідомляє Reuters із посиланням на дані казначейства країни-терориста, минулого року за цей період РФ витратила на ці цілі 525,4 млрд рублів. Цього року лише за січень росіяни скерували на армію близько 1,18 трлн рублів бюджетних коштів. В лютому додатково виділили 822,4 млрд рублів.

Сумарно військові витрати країни-окупанта за перші місяці 2023 перевищили 2 трлн рублів (приблизно $26 млрд), що становить понад 40% від офіційно запланованих витрат на "оборону" на весь 2023 рік.

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Якщо порівнювати січень-лютий 2023 року з аналогічним періодом минулого року, що військові витрати РФ збільшились на 282%.

Журналісти пишуть про витрати лише за січень-лютий, оскільки російський Мінфін ще не розкрив відповідні дані за березень та квітень. При цьому дефіцит бюджету Росії з січня по квітень становив 3,4 трлн рублів у порівнянні з профіцитом в 1,2 трлн рублів у 2022 році.

Війна в Україні: наслідки для Росії

Як повідомляв УНІАН, згідно з минулорічними розрахунками, РФ витрачала на війну з Україною 900 мільйонів доларів щодня.

Тепер Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, яких вона вважає "дружніми".

У квітні стало відомо, що в Росії жителів Брянської області хочуть зобов'язати платити за протиповітряну оборону. Витрати на ППО збиралися включити в рахунки за комунальні послуги.

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