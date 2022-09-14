За її словами, Євросоюз прийняв найжорстокіші санкції щодо РФ, які коли-небудь бачив світ.

Російська економіка перебуває в "реанімації" через санкції, а промисловість - на колінах.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті.

Вона висловила підтримку Україні і наголосила, що Євросоюз прийняв найжорстокіші санкції щодо Росії, які коли-небудь бачив світ.

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"Російська економіка знаходиться в реанімації. Ми відключили майже три чверті російського банківського обслуговування від міжнародних ринків. Майже тисяча міжнародних компаній покинули країну. Виробництво автомобілів впало на 75 відсотків у порівнянні з минулим роком", — заявила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн додала, що російська авіакомпанія "Аерофлот" не здійснює польоти, тому що у неї немає запчастин.

"Російські військові підбирають електронні мікросхеми з побутової техніки, щоб ремонтувати військову техніку, тому що у них скінчилися напівпровідники. Промисловість Росії впала на коліна. І Кремль - це той, хто супроводжував російську економіку на цьому шляху руйнування. Це ціна путінського шляху до смерті і руйнування. І я хочу чітко заявити, що санкції нікуди не подінуться. Настав час для нас проявити рішучість, а не умиротворення", - наголосила вона.

Також президент Єврокомісії пообіцяла Україні подальшу фінансову допомогу.

"ЄС вже допоміг Україні фінансовою допомогою на суму понад $19 млрд, не рахуючи військової підтримки. І продовжить допомагати", - підсумувала політик.

Крім фінансової допомоги, ЄС дасть Україні можливість максимально використовувати свій потенціал.

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом, російська економіка вийде на новий рівень падіння.

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