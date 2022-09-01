Заморожені 300 мільярдів доларів не допомогли Росії.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для уповільнення зростання курсу рубля.

Про це повідомляє Bloomberg.

Даний план отримав підтримку на спеціальній нараді за участю вищих посадових осіб уряду і Центрального банку, включаючи главу регулятора Ельвіру Набіулліну.

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"У новій ситуації накопичувати ліквідні валютні резерви на випадок майбутніх криз вкрай складно і недоцільно. Заморожені 300 мільярдів доларів не допомогли Росії; навпаки, вони стали вразливістю і символом втрачених можливостей", — пише Bloomberg.

Однак, продаж активів в юанях "вимагає окремої угоди з Китаєм, якого буде дуже важко домогтися в умовах кризи". Інші валюти, такі як дирхам ОАЕ, піддаються "високим політичним ризикам", оскільки уряди можуть змінити свій політичний курс. Турецька ліра, своєю чергою, схильна до серйозних ризиків девальвації.

У документі також зазначено, що валютні резерви Росії в юанях у 2022 році можуть досягти 180 мільярдів доларів. Російський Центробанк перестав публікувати детальну інформацію про валютні резерви країни після введення санкцій, однак, за даними від 1 січня, на юань припадало 17,1 відсотка, тобто трохи понад 100 мільярдів доларів.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

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