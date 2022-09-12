Економічні показники економіки РФ змінилися новим падінням.

У третьому кварталі основні економічні показники економіки РФ змінилися новим падінням.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ".

Профіцит зовнішньої торгівлі та рахунки поточних операцій залишаються високими, але йдуть вниз. Слідом за добровільним відходом Росії з газового ринку Європи, а також швидким обмеженням на постачання нафти обидва показники істотно скоротяться.

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Як пише видання, багато що залежить від результату дії санкцій Євросоюзу і наміри країн G7 обмежити ціни на російську нафту. На думку експертів, навіть частковий успіх на цьому напрямку може вдарити по торговому сальдо, а це, своєю чергою, загрожує не тільки поверненням рубля на рівень 70-75 за Долар, але і значно більш серйозним падінням національної валюти.

Доходи бюджету від продажу нафти та газу в серпні упавши до мінімуму з червня 2021 року. У рублевому вираженні російський сорт нафти Urals вже продається дешевше, ніж рік тому, така ситуація складається через посилення тиску західних країн.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для уповільнення зростання курсу рубля.

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