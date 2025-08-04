Об'єкти нерухомості можуть бути продані для виплати компенсації за втрачене майно в тимчасово окупованому Криму.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" отримала дозвіл від окружного суду Відня на примусове виконання "Рішення по Криму". Зокрема, суд дозволив накласти арешт на більш ніж 20 об'єктів нерухомості, що належать Росії в Австрії. Вони будуть продані з аукціону, пише Der Standard.

Зазначається, що об'єкти нерухомості можуть бути продані для виплати компенсації за втрачене майно в тимчасово окупованому Криму. "Нафтогаз" у своєму прес-релізі повідомив, що загальна вартість активів, які планують виставити на аукціон, оцінюється в 120 мільйонів євро.

"Це ще один практичний крок на шляху до стягнення з Росії понад 5 мільярдів доларів за незаконне вилучення активів групи "Нафтогаз" у Криму. Аналогічні позови також розглядаються в інших юрисдикціях. Рано чи пізно Росія за все заплатить. Без винятків", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Відео дня

У виданні нагадали, що у квітні 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав РФ виплатити "Нафтогазу" 5 мільярдів доларів. Російська сторона ж не визнає юрисдикцію суду з цього питання.

"Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" - що відомо

Нагадаємо, що у червні 2025 року національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виграла арбітраж проти російського "Газпрому" у Швейцарії. Міжнародний арбітражний трибунал зобов'язав російську енергетичну компанію виплатити "Нафтогазу" 1,37 млрд доларів.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький поділився, що з травня 2022 року "Газпром" припинив платити українській компанії, порушуючи контрактні зобов'язання. "Газпром" намагався заблокувати арбітраж, який ініціював "Нафтогаз" у 2022 році, через російські суди.

Вас також можуть зацікавити новини: