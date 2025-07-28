У "Нафтогазі" заговорили про довгострокову співпрацю з азербайджанськими колегами.

НАК "Нафтогаз України" домовився про постачання азербайджанського газу Трансбалканським коридором, повідомив на сторінці у Facebook голова правління групи Сергій Корецький.

За його словами, Україна вперше імпортує азербайджанський газ Трансбалканським коридором.

"Укладено першу угоду про закупівлю газу з компанією Групи SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Тестова поставка здійснюється маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон", - зауважив очільник "Нафтогазу"

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Корецький, говорячи про тестове постачання газу, додав, що це "невеликий за обсягом, але важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці, а також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України".

Першу нитку Трансбалканського газопроводу було збудовано ще за часів СРСР у 1986 році. У 2002 році - побудовано другу нитку. Його було прокладено територією самопроголошеного Придністров’я, а також Румунії, Болгарії та Туреччини. Газопровід, за даними відкритих джерел, використовувався для постачання російського газу на Балкани. У 2019 р. частину інфраструктури Трансбалканського газопроводу (на території Туреччини та Болгарії) включено до складу газопроводу "Балканський потік". З 2021 р. частиною газопроводу, що залишилася (в Румунії), здійснюються реверсні поставки російського газу з МГ "Турецький потік" в Угорщину (з використанням інфраструктури газопроводу BRUA).

Наприкінці травня 2025 року НКРЕКП ухвалила рішення, яким спростила імпорт газу в Україну Трансбалканським газопроводом.

Запаси газу в Україні - останні новини

Через удари РФ по газовидобувній інфраструктурі та рекордно низькі запаси у газосховищах Україна змушена суттєво збільшити імпорт газу. Ексміністр енергетики Герман Галущенко під час пленарного засідання 20 червня заявив, що досягнуто домовленості про імпорт майже 3 мільярдів кубометрів газу.

На початку червня президент Володимир Зеленський заявив про можливий імпорт газу з Норвегії на 1 мільярд євро.

За оцінками енергетичного експерта Геннадія Рябцева, для проходження опалювального сезону Україна має щонайменше накопичити у газосховищах 13,5 мільярдів кубометрів газу.

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