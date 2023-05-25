За рік з початку війни в Україні ОАЕ імпортували 75,7 тонни російського золота на суму 4,3 мільярда доларів — порівняно з 1,3 тоннами у 2021 році.

Об'єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перерізали більш традиційні експортні маршрути Росії.

Як повідомляє Reuters з посиланням на російську митницю, за рік з початку війни в Україні Емірати імпортували 75,7 тонни російського золота на суму 4,3 мільярда доларів — порівняно з 1,3 тоннами у 2021 році.

Зазначається, що наступними за величиною напрямками були Китай і Туреччина, які імпортували близько 20 тонн кожна в період з 24 лютого 2022 р.по 3 березня 2023 р. за митними даними за цей період на ці три країни припадало 99,8% експорту російського золота.

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У той же час, митні дані, надані Reuters комерційним постачальником, показують експорт у розмірі 116,3 тонни в період з 24 лютого 2022 року по 3 березня цього року, хоча консультант Metals Focus оцінює, що Росія виробила 325 тонн золота в 2022 році.

"Решта золота, видобутого в Росії, швидше за все, або залишилося в країні, або було експортовано по операціях, не відображеним у звітах", - відзначає агентство.

Санкції та російське золото

У березні 2022 року США заявили про те, що санкції США щодо Російської Федерації торкнуться операцій з золотом. Для Центробанку РФ обмежили можливість використання золотовалютних резервів.

Однак ЗМІ повідомляли, що санкції Заходу не заважають Росії продавати золото, оскільки маловідомі компанії-посередники знаходять нових покупців в інших країнах. Тепер замість масових поставок до Британії російське золото прямує на схід.

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