Російське золото направляється в Об'єднані Арабські Емірати, Гонконг та Туреччину.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, агресор продовжує активно заробляти на торгівлі золотом.

Як зазначається в матеріалі Bloomberg, санкції Заходу не заважають Росії продавати золото, оскільки маловідомі компанії-посередники знаходять нових покупців в інших країнах.

Тепер замість масових поставок до Лондона російське золото направляється в Об'єднані Арабські Емірати, Гонконг та Туреччину.

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Охоронні компанії, такі як Brink's Co. і Loomis, припинили перевезення російських злитків після початку війни в Україні, проте прогалину було заповнено іншими компаніями.

За даними ImportGenius, з березня по серпень 2022 року через Гонконг було відправлено російське золото на 300 млн доларів.

Через аеропорт Стамбула в період з березня по серпень пройшло близько 305 млн доларів російського золота.

ОАЕ стали основним напрямком експорту російського золота. За цей період Paloma Precious DMCC, трейдер з офісами вільної зони Дубая і золотого ринку, імпортував золото на суму 109 млн доларів.

Примітно, що деякі торговці в Дубаї позиціонує себе як торговці зерном.

Війна в Україні та російське золото

24 березня 2022 року Міністерство фінансів США заявило про те, що санкції США щодо Російської Федерації торкнуться операцій з золотом. Для Центробанку РФ обмежили можливість використання золотовалютних резервів.

22 червня 2022 року Швейцарія вперше з 24 лютого імпортувала золото з Росії.

У липні 2022 року повідомлялося про те, що для фінансування війни проти України Росія таємно вивозить незаконно видобуте в Судані золото.

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