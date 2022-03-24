Управління з контролю за іноземними активами США відстежує спроби обійти санкції.

Санкції США щодо Російської Федерації торкнуться операцій із золотом. Для Центробанку РФ обмежили можливість використання золотовалютних резервів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів США.

"Ці інструкції дають ясно зрозуміти, що будь-які транзакції із золотом Центрального банку Російської Федерації, покриваються чинними санкціями", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обмеження торкнуться тих, хто прямо або побічно бере участь в угодах, щоб обійти американські санкції США, в тому числі з золотом.

"Громадянам США забороняється брати участь у будь-яких угодах, у тому числі пов'язаних із золотом, за участю Центрального банку Російської Федерації, Фонду національного добробуту Російської Федерації або Міністерства фінансів Російської Федерації", - вказали в Мінфіні.

При цьому Управління з контролю за іноземними активами відстежує "будь-які спроби обійти або порушити санкції, пов'язані з Росією, в тому числі шляхом використання золота або інших дорогоцінних металів".

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вдерлася на територію України, ворог бомбив як військові об'єкти, так і мирні населені пункти. Зокрема, бомбив противника не раз падали на Київ, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв і Харків.

Ряд країн світу, в тому числі країни-члени Євросоюзу, вирішили покарати російську владу за широкомасштабну агресію новими санкціями. Також у країнах Європи почали заарештовувати майно російських олігархів, в тому числі і яхти.

У свою чергу влада Великобританії ввели санкції відносно власників російських банків і фінансових установ. Під Британські обмеження потрапили і великі російські та білоруські компанії, пов'язані з оборонною сферою.

При цьому США ввели нові санкції, під які потрапили виконавчий директор Ощадбанку, компанії оборонного комплексу РФ, а також понад 300 депутатів Держдуми.

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