Це кошти дочірньої компанії Московської фондової біржі, які знаходяться у німецькій філії американського банку JPMorgan.

Федеральний генеральний прокурор Петер Франк подав заяву до Вищого регіонального суду Франкфурта-на-Майні, щоб конфіскувати сотні мільйонів євро російських коштів, пише Spiegel з посиланням на власні джерела.

Журналісти зазначають, прокуратура хоче перерахувати до державної скарбниці понад 720 мільйонів євро заморожених коштів дочірньої компанії Московської фондової біржі, які знаходяться в німецькій філії американського банку JPMorgan.

"Якщо доступ до грошей ухвалять, він буде означати новий вимір у застосуванні міжнародних санкцій проти Росії. Досі німецька держава заморожувала лише кошти та активи осіб та компаній, які потрапили під санкції. Це означає, що олігархи та корпорації більше не мають права розпоряджатися своїми грошима, яхтами та нерухомістю – але вони залишаються власниками", – вказує редакція.

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Для порівняння підкреслюють, що дискусійні нині витрати на субсидії на сільськогосподарське дизельне паливо становлять 450 мільйонів на рік.

Водночас Tagesspiegel додає, що коли компанія дізналась про введення санкцій, то намагалась перерахувати 720 мільйонів євро на рахунок у Commerzbank іншої дочірньої компанії Московської біржі – Національної клірингової корпорації. Однак переказ не здійснили через санкції ЄС.

Заморожені активи РФ

Країни-союзники по G7 розглядають можливість ще більш радикального кроку - конфіскувати заморожені активи Москви. Західні країни, включаючи США, вивчають можливість виправдати арешт заморожених активів російського центрального банку і використовувати їх для фінансування Києва.

Брюссель має на меті запропонувати відділяти прибутки, отримані від заморожених російських активів в ЄС, з метою залучити до 15 млрд євро для підтримки України.

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