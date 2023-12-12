Країни-члени Євросоюзу мають одностайно підтримати план, а також подальші кроки з його реалізації.

У вівторок, 12 грудня, Брюссель має на меті запропонувати відділяти прибутки, отримані від заморожених російських активів в ЄС, з метою залучити до 15 млрд євро для підтримки України, пише Financial Times.

За даними джерел видання, спочатку Єврокомісія вимагатиме від центральних депозитаріїв цінних паперів, що володіють активами російського центробанку, розміщувати отриманий від них прибуток на окремих рахунках.

Водночас депозитарії отримують прибуток, реінвестуючи кошти від цінних погашених паперів, таких як державні облігації, оскільки платежі в Москву заборонені через санкції.

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Журналісти стверджують, що на другому етапі плану прибутки будуть перераховані до спільного бюджету ЄС, щоб допомогти Україні.

Країни-члени ЄС повинні одностайно підтримати план, а також подальші кроки з його реалізації, перш ніж Києву будуть виділені гроші.

Згідно з пропозицією, цільовими будуть лише надходження від активів російського ЦБ. За оцінками Єврокомісії, це приноситиме до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро між 2023 і 2027 роками, але сума залежатиме від процентних ставок.

В основному план вплине на бельгійський депозитарій Euroclear, який зберігає близько 191 млрд євро російських суверенних активів.

Заморожені активи РФ

План отримання прибутків із активів РФ розглядали раніше, але відклали після того, як кілька країн-членів ЄС та Європейський центральний банк висловили юридичні та фінансові занепокоєння. Однак це питання стало знову актуальним на фоні невдалих спроб США та ЄС домовитися про додаткову фінансову підтримку України.

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