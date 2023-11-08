Конфісковані кошти акумулюються у спеціальному Фонді підтримки України, а у разі потреби переходять до уряду США.

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США більшістю голосів схвалив двопартійний та двопалатний законопроект про використання заморожених активів Росії на користь України.

"Уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні, а також для інших цілей, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку Російської Федерації та інші суверенні активи Російської Федерації", - цитує "Голос Америки"

Конгресмен-республіканець Майкл Маккол, який і вніс відповідний документ на розгляд, пояснив, що цей законопроект вимагає від Білого дому передати Україні заморожені суверенні активи країни-агресора.

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"Нам потрібен план якомога швидшої перемоги, і цей план має гарантувати, що США не будуть нести цей тягар самотужки. Саме тому я вніс на розгляд законопроект про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Настав час, щоб Росія розплачувалася за війну, яку вона розпочала", – зазначив Маккол.

Згідно з документом, держсекретар спільно з Агентством США з міжнародного розвитку протягом 180 днів після набрання чинності закону повинні будуть надати відповідним комітетам Конгресу "оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги".

Як вказується, конфісковані кошти акумулюються у спеціальному Фонді підтримки України, а "у разі потреби право власності та дохід від конфіскованих російських суверенних активів переходять до уряду Сполучених Штатів".

Маккол наголошує, що його законопроект також унеможливлює повернення цих активів до країни-агресорки, поки вона не виплатить компенсацію Україні.

Заморожені активи РФ - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, західні партнери України заморозили суверенні активи Росії на суму 300 мільярдів доларів.

У Сенат США внесли закон, який дозволить конфіскувати і передати Україні суверенні активи Росії для довгострокового відновлення.

У жовтні Європейський Союз і США підтвердили свої плани передати Україні доходи від активів Росії, які були заморожені через її агресивні дії.

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