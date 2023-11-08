Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США більшістю голосів схвалив двопартійний та двопалатний законопроект про використання заморожених активів Росії на користь України.
"Уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні, а також для інших цілей, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку Російської Федерації та інші суверенні активи Російської Федерації", - цитує "Голос Америки"
Конгресмен-республіканець Майкл Маккол, який і вніс відповідний документ на розгляд, пояснив, що цей законопроект вимагає від Білого дому передати Україні заморожені суверенні активи країни-агресора.
"Нам потрібен план якомога швидшої перемоги, і цей план має гарантувати, що США не будуть нести цей тягар самотужки. Саме тому я вніс на розгляд законопроект про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Настав час, щоб Росія розплачувалася за війну, яку вона розпочала", – зазначив Маккол.
Згідно з документом, держсекретар спільно з Агентством США з міжнародного розвитку протягом 180 днів після набрання чинності закону повинні будуть надати відповідним комітетам Конгресу "оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги".
Як вказується, конфісковані кошти акумулюються у спеціальному Фонді підтримки України, а "у разі потреби право власності та дохід від конфіскованих російських суверенних активів переходять до уряду Сполучених Штатів".
Маккол наголошує, що його законопроект також унеможливлює повернення цих активів до країни-агресорки, поки вона не виплатить компенсацію Україні.
Заморожені активи РФ - що відомо
Як раніше повідомляв УНІАН, західні партнери України заморозили суверенні активи Росії на суму 300 мільярдів доларів.
У Сенат США внесли закон, який дозволить конфіскувати і передати Україні суверенні активи Росії для довгострокового відновлення.
У жовтні Європейський Союз і США підтвердили свої плани передати Україні доходи від активів Росії, які були заморожені через її агресивні дії.