Компанія розглядає можливість виділити сервіс підтримки в самостійну юрособу.

Відомий у всьому світі виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson закриє своє представництво в Російській Федерації. Компанія планує це зробити до кінця поточного року.

Про це повідомляє російське видання Коммерсантъ.

Компанія розглядає можливість виділити сервіс підтримки в самостійну юрособу, засновниками якої стануть менеджери. Частина співробітників підтримки Ericsson можуть перейти в нову компанію.

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В останні роки найбільшими замовниками в Росії були оператори МТС і Tele2. У зв'язку з відходом Ericsson в операторів мобільного зв'язку можуть початися проблеми через відсутність комплектуючих для базових станцій.

Як раніше повідомляв УНІАН, 12 квітня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що кілька компаній приєдналися до санкційних заходів проти російського ринку. Зокрема, Ericsson зупинила діяльність в Росії на невизначений термін. В кінці лютого компанія призупинила всі поставки клієнтам в РФ. Працівників компанії в Росії відправили в оплачувану відпустку. Внаслідок цього Ericsson резервує 0,9 млрд Шведських крон.

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