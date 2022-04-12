Зокрема, eBay Inc. припинила доставку до РФ.

Ще кілька компаній доєдналися до санкційних заходів проти російського ринку.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Цифрова блокада РФ триває. Розповідаю про технологічні компанії та їхні санкції проти Росії", - зазначив він.

Так, Ericsson зупиняє діяльність у Росії на невизначений термін. Наприкінці лютого компанія призупинила всі поставки клієнтам у Росії. Працівники Ericsson в Росії будуть відправлені в оплачувану відпустку.

"Унаслідок цього Ericsson резервує 0,9 млрд шведських крон. У першому кварталі 2022 року під знецінення активів та інші виняткові витрати. Витрати зі звільнення персоналу не включено", - повідомив Федоров.

Окрім того, eBay Inc. припинила доставку до Росії. Компанія зі США, що надає послуги в галузях інтернет-аукціонів та інтернет-крамниць, призупинила доставку товарів російським покупцям.

Новий та існуючий бізнес у Росії зупинила й заснована в Німеччині Celonis. Компанія вже зібрала 250 тис. доларів для гуманітарних організацій, а також підтримує біженців.

JetBrains s.r.o. теж припинила діяльність у Росії.

"Міжнародна компанія, яка оцінює інструменти розробки для Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript та багатьох інших, призупинила продажі, дослідження та розробку в Росії на невизначений термін. Зупинка продажу стосується також білоруського ринку", - зазначив український міністр.

До того ж фінська аерокосмічна компанія ICEYE більше не надає супутникові знімки або інформацію Росії чи іншим санкційованим країнам/організаціям.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на Bloomberg, дефолт Росії уперше в XXI столітті видається неминучим. Казначейство РФ призупинило перерахування боргових коштів у доларах США з рахунків країни в американських банках. Крім того, Росія, порушивши правила за двома облігаціями, заплатила трейдерам в рублях замість доларів.

Дані щодо страхового покриття боргу тепер дають майже 90% ймовірність дефолту упродовж 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.

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