У компанії заявили, що рішення про тимчасове припинення роботи в РФ діятиме невизначений термін.

Виробник обладнання для мереж мобільного зв'язку Ericsson тимчасово зупиняють свою діяльність в Російській Федерації. В шведській компанії відзначили, що рішення діятиме невизначений термін.

Про це йдеться в прес-релізі Ericsson

"На тлі недавніх подій і санкцій Європейського Союзу компанія тепер на невизначений термін призупинить свою діяльність з клієнтами в Росії", - йдеться в повідомленні.

Компанія має намір відкрити резервний рахунок на 0,9 мільярда шведських крон, а це близько 92,5 мільйона доларів, в першому кварталі поточного року на випадок знецінення активів та інших "виняткових витрат".

Варто відзначити, що Ericsson перестала поставляти продукцію клієнтам у РФ ще в кінці лютого

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти бомбили як військові об'єкти, так і цивільну інфраструктуру, вбиваючи мирне населення.

У зв'язку з цим країни Заходу ввели жорсткі санкції щодо Російської Федерації. Наразі Єврокомісія готує вже шостий пакет санкцій проти РФ.

У зв'язку з обмеженнями понад 200 компаній припинили свою діяльність на території Російської Федерації. Наприклад, Тайванський виробник комп'ютерної техніки та електроніки Acer і японський виробник важкого будівельного обладнання Komatsu тимчасово зупинили роботу в Росії.

Правда, є й ті, хто не має наміру згортати свою діяльність у РФ, фінансуючи таким чином вбивства українців. Наприклад, англо-нідерландська компанія Shell Plc, попри публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати, використовуючи схему, так званого, змішування товару.

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