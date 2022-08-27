Покупцем може стати російський дилер компанії "Автодом"

Відомий німецький автовиробник Mercedes-Benz продасть свій завод Московської області. Покупцем може стати російський дилер компанії "Автодом".

Про це повідомляє російське видання Коммерсантъ.

У німецькій компанії заявили, що розглядають різні варіанти ведення бізнесу в Росії. Цей завод займався складанням авто.

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Якщо російська компанія купить завод, то вона не зможе використовувати його для складання авто німецької марки. Для цього необхідні поставки від різних авторизованих виробників запчастин, що на даний момент неможливо.

Повідомляється, що завод запустили в 2019 році, але вкладення ще не окупилися, тому компанія може зберегти можливість зворотного викупу.

Варто відзначити, що Mercedes-Benz планувала продати майно дистрибутора "Мерседес-Бенц Рус" разом з правами одному з російських дилерів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 березня стало відомо, що італійський виробник спортивних авто Lamborghini припиняє співпрацю з Російською Федерацією через війну в Україні.

Компанія повідомила, що глибоко засмучена подіями в Україні і має намір підтримати жертв війни. Коцерт обіцяв передати пожертву до Фонду ООН з надання допомоги біженцям.

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