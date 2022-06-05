Будуть відкликані моделі серій ML, GL (BR 164) і R-Class (BR 251), випущені в період з 2004 по 2015 рік.

Mercedes-Benz заявив про те, що починає термінове відкликання майже 1 мільйон автомобілів по всьому світу.

Причина відкликання автомобілів - можливі проблеми з підсилювачем гальм, повідомляє Reuters.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву компанії.

Будуть відкликані моделі серій ML, GL (BR 164) і R-Class (BR 251), випущені в період з 2004 по 2015 рік.

"У деяких з цих транспортних засобів на функцію підсилювача гальм може вплинути корозія в зоні з'єднання", - йдеться в заяві Mercedes-Benz.

По всьому світу буде відкликано 993407 автомобілів, у тому числі близько 70 000 в Німеччині.

Mercedes і нові моделі:

У липні 2021 року Mercedes випустив електрокар з рекордним запасом ходу.

Планувалося, що з 2022 року компанія почне продавати повністю електричну модель в кожному модельному ряді, а з 2025 року кожна продана модель буде пропонуватися з чисто електричною версією.

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