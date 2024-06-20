"Вперед" в СРСР: нові санкції завдають удару по фінансах, торгівлі та військпрому РФ

Доки роспроп радісно заявляє: "санкції лише на користь", всі фахівці - у тому числі російські – чекають на каскадний ефект, який вдарить по російському експорту й імпорту, ускладнить вивід капіталу для олігархів та покінчить з останніми російськими резервами.

12 червня Мінфін США запровадив нові потужні антиросійські санкції. Вже з 13 червня вперше у новітній історії Центральний банк Росії (ЦБР) офіційно сформував курс рубля у ручному режимі. Тобто, ностальгія по СРСР нарешті дісталася фінансів окупанта, і тепер рубль вже точно "дерев’яний" - тобто, неконвертований.

Але рублем санкційний пакет не обмежився і вдарив ще по цілих кластерах економіки й промисловості.

Відео дня

Експерти розповіли УНІАН, як саме це все вплине на РФ, а також пояснили, чому росіяни дарма радіють, що курс "дерев’яного" укріплюється на тлі санкцій – це важливий індикатор, який вказує на багатообіцяючі дисбаланси у російській економіці.

Американці виконали мрії росіян про повернення до СРСР

Новий пакет санкцій США б’є "по цілих площинах". Під ударом не лише окремі фізичні або юридичні особи, а цілі галузі російської економіки й фінансів. Зокрема, санкції задіяли проти Московської біржі (MOEX, ММВБ), Національного клірингового центру (НКЦ) та Національного розрахункового депозитарію РФ, що "вимикає" там валютний ринок. Принаймні, цивілізовану його частину, яка працює з визнаними валютами на зразок долару США та євро.

Окрім цього, під санкції потрапила страхова компанія "Согаз", Російська національна перестрахувальна компанія та ціла низка фізичних й юридичних осіб з усіх кінців світу, які формували інфраструктуру "паралельного імпорту" та транзиту товарів.

"Росія покладається на складні транснаціональні ланцюжки поставок, щоб живити свою військову машину та забезпечувати виробництво матеріальних засобів для підтримки своїх військових зусиль, - повідомляє Мінфін США у прес-релізі. – Подібні мережі також намагаються уникнути санкцій, використовуючи заплутані схеми переміщення грошей та інших цінних товарів і активів".

Американські посадовці уточнюють, що санкційний пакет націлений на "понад дюжину" таких мереж, включно з понад 90 фізичними та юридичними особами в Росії, Білорусі, Британських Віргінських Островах, Болгарії, Казахстані, Киргизстані, Китаї, Сербії, Південній Африці, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Окремо американські посадовці згадують про компанії, що торгують російським золотом та ІТ-компанії – з 12 вересня росіян та російські бізнеси відключать від західних сервісів. Звісно, не від всіх – доступ до телекомунікаційних мереж та соцмереж залишили, щоб відбувався "вільний обмін інформацією".

В Україні та РФ пункт про ІТ пройшов якось непомітно, хоча самі американці зазначили його другим у переліку. Адже з вересня розробників з РФ відключать від хмарних сервісів, заблокують проєктне та виробниче ПО, а також ІТ-консалтингові послуги.

Звісно, все це не призведе до миттєвого результату, але "удавка" довкола РФ затягується значно міцніше.

Експерти такі висновки підтримують й додають до них більше конкретики.

Рубль "дерев’яний" - тепер остаточно

Почнемо з фінансових санкцій які зараз найбільше на слуху. Опитані УНІАН фахівці очікують "каскадний ефект" від останніх санкцій для всієї російської економіки.

"Перше, що відбулося – суттєве розбалансування курсу рубля. Друге – руйнуються наміри Кремля, що з ними хтось буде торгували за рублі. Бо першим запитанням від їх партнера буде "а який реальний курс – 50 чи 200?". Третє – зростання видатків за транзит. Бо якщо у вас багато "паралельного імпорту", і ви ще повинні заплатити певний відсоток за використання цієї транзитної валюти іншій країні, це вимагатиме великі додаткові ресурси. А з вільними ресурсами у РФ якраз є проблеми", - розбирає на раз-два-три нові російські проблеми Іван Ус, економічний експерт та головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Він нагадує, що у перші день-два після запровадження санкцій приватні банки поставили курс на продаж 200 рублів, а на купівлю – 50 рублів за один долар США. А офіційний курс був 88 рублів за долар.

"Ця ситуація більш-менш стабілізувалася, але лише через те, що Мосбіржа на деякий час взагалі зупинила торги. Крім того, РФ відстоює ідею заміщення "недружніх валют" у міжнародній торгівлі – долара і євро. Але російські торгові партнери не завжди готові відмовлятися від них, - продовжує пан Ус. – Вони готові, щоб Росія платила за їхні товари у їхніх національних валютах, але вони не готові самі купувати щось у росіян за рублі. А тепер є окремо офіційний курс рубля й окремо ринковий, що вибиває можливість використання російської валюти для міжнародних розрахунків".

За словами експерта, тепер курс рубля до євро та долара Центральний Банк встановлюватиме вручну, а ручний курс перетворює рубль на "профанацію".

"Зараз ЦБР шукає транзитну валюту, яка б замінила долар у контрактах імпортерів. Але чи вдасться це їм – скоро побачимо. ЦБР розгублений і поки що не знає що робити, навіть "забув" підняти облікову ставку", - додає він.

У свою чергу, Віталій Шапран, фінансовий аналітик і екс-член Ради НБУ, розділяє ефект від санкцій на дві складові.

"По-перше, в результаті втрати орієнтирів суттєво зросла маржа між курсами купівлі і продажу "зеленого", - каже він. – По-друге, проблеми з розрахунками по вже відпрацьованих схемах примушують населення та бізнес в РФ обходити рубльові конвертації і там, де це можна, переносити операції в офшори або в криптовалюту".

Для ЦБР цей сценарій найгірший з можливих, тому що коли учасники ринку свої бізнесові-процеси починають обслуговувати не в національній валюті, вони фактично повертають рублі своєму емісійному центру – в даному випадку ЦБР, а це тиск на ціни (інфляція) і подальша девальвація.

Хоч з одного боку, хоч з іншого – це все не на користь РФ.

Погані новини для арабів та китайців

На думку Віталія Шапрана, санкційний процес має добре вибудовану логіку.

"Навіть у перший рік війни великі банки КНР відмовляли російським зернотрейдерам в доларових акредитивах, побоюючись вторинних санкцій. У підсумку росіяни перейшли до розрахунків в національних валютах. Потім Індія дала РФ якісний "урок" міжнародної торгівлі після того як отримані індійські рупії росіяни не змогли вивезти з Індії. Під впливом цих проблем росіяни стали шукати валюти, через які можна здійснювати розрахунки. В хід пішли навіть валюти країн Близького Сходу, які де-факто прив’язані до долара США – тепер їм урізали доступ і до них. Все йде до того, що в пориві обходження санкцій росіяни повернуться до сивої давнини – розрахунків фізичним золотом, та, звісно, збільшать розрахунки криптою", - розповідає фінансист.

Щоправда, американці це передбачили і вже почали вводити обмеження й проти компаній, що торгують російським золотом.

"Розрахунки за ЗЕД ускладняться ще більше. Зросте ціна таких транзакцій та строк їх проходження. Частина імпорту може надходити лише контрабандою, що може знизити митні доходи їхнього бюджету та буде сприяти збільшенню корупції. Частина розрахунків буде витіснена в сегмент розрахунків фізичним золотом, криптою та бартером", - продовжує експерт.

На тлі цих процесів для РФ зросте роль юаню, який на ринку РФ зберігається єдиною резервною іноземною валютою з числа визнаних МВФ.

"Росіяни можуть сказати, що "окей, перейдемо на юань", але виникає такий цікавий момент – китайці цього не хочуть, - пояснює Іван Ус. – Історично, вони не хочуть, щоб великий обсяг їх валюти був за межами КНР. Щоб не сталося так, як колись зі США, коли Франція у 1970-ті захотіла обміняти всі свої долари на золото, коли у американців були серйозні проблеми з тим, щоб довести, що їх валюта не фікція".

Юань також не є вільно конвертованою валютою. І всі великі угоди або транзакції з росіян у своїй валюті повинен погоджувати Народний банк Китаю – китайський центробанк.

"За пару юанів ви, звісно, зможете щось купити без дозволу центробанку КНР, але значні обсяги вимагають кожен раз дозволу, - каже експерт і в якості прикладу додає згадує Індію. – Індія, нагадаю, закуповувала багато нафти у РФ. Але рупія не є вільно конвертованою валютою. Щоб їх конвертувати потрібен дозвіл центробанку – Резервного банку Індії. А він дозвіл не дає. Виявилося, що на рахунках російських компаній в індійських банках застрягло 39 млрд доларів у рупіях".

На думку Івана Уса, використання неконвертованих валют у торгівлі - це така "фінансова пастка", коли 39 мільярдів наче є, але ви нічого з ними зробити не можете.

"Проблема для росіян у тому, що у Індії просто нема стільки товарів, потрібних РФ, які можна купити на ці гроші. Проте, у Китаю, на відміну від Індії, більше товарів, які хотіли б купити росіяни", - каже він, й згадує цікавий факт, що, росіяни пропонували індійцям торгувати у юанях.

Загалом, останній пакет санкцій США однією з цілей мав удар саме по так званих "нейтральних країнах", які порушують санкції. Зокрема, проти тих же Китаю, Індії й ОАЕ, які найбільше допомагають РФ з її "паралельним імпортом".

Зовнішньоторгова драма Кремля

Ситуація у зовнішній торгівлі для Росії складається досить драматично. Бо в одних випадках – гроші є, а товарів немає, а у інших – є товари, але немає грошей. Принаймні, таких грошей, за які б це все можна було б легко купити. І такі дилеми, на думку Олександра Мережко, голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та екс-віцепрезидента ПАРЄ, будуть лише наростати для РФ. Адже Кремль та російські компанії поступово стають "нерукостискальними" навіть для "нейтральних країн".

"Завдяки цим санкціям ціла низка російських фінансових установ стають "токсичними". Це стане значним ударом по економіці Росії. Це, зокрема, означає, що китайські банки і фірми не зможуть мати справи з цими російськими установами", - вважає нардеп.

Тепер "під роздачу" потрапляють не лише російські компанії, але й посередники з країн "Глобального Півдня". Всі проблеми реекспортерів можна проілюструвати тим, що топ-темою останніх днів у фінансистів з РФ стало зовсім не припинення торгів доларом чи євро, а те, що китайці теж можуть відключити торги юанем на Мосбіржі, щоб не потрапити під вторинні санкції.

"Китайці дуже бояться вторинних санкцій США, які Вашингтон може запровадити за співпрацю Пекіна з РФ. Тому юань може перестати торгуватися на Мосбіржі. Втім, це питання вкрай політизоване, тож і вирішуватиметься воно на високому політичному російсько-китайському рівні, - пише російське видання BRIEF з посиланням на інсайдерів. - До кінця літа (а, швидше за все, і до кінця цього року) різких заходів КНР не вживе, але у разі посилення санкційної політики США іншого вибору як заборонити торгівлю юанем на Мосбіржі у Пекіна просто не буде. Це стане нищівним ударом по торговому майданчику".

Щоправда, російські інсайдери сподіваються, що КНР на це не піде, бо "керівництво про все домовиться". Тобто, ці санкції для Пекіна також стали "розтяжкою" - або дешева сировина та доступ до ринку РФ, або сучасні технології та доступ до ринку США.

Іван Ус теж вважає, що вторинні санкції матимуть значний вплив на економіку РФ через вплив на їх торгових партнерів. А особливо – на промисловість (зокрема й військову промисловість).

"Вторинні санкції вплинуть потужно на РФ, бо, значною мірою, вся її промисловість тримається на поставках за "паралельним імпортом". Насамперед – через компанії в ОАЕ. Взагалі, якщо подивитися на світову статистику країн-реекспортерів, то можна побачити, що після США зараз на другому місці саме ОАЕ. А тепер проти компаній з ОАЕ вводять вторинні санкції, які вдарять по критичних для російської промисловості поставках", - каже експерт.

Те, що в останні дні рубль зміцнюється, є одним з індикаторів того, що "паралельний імпорт" почав "буксувати".

"Росіяни радіють, що рубль укріпився. Але це через те, що зупинилися закупівлі критичного імпорту. З часом його буде все більше не вистачати для виробництва, у тому числі військового, - вважає Іван Ус. – Росія може спробувати замістити їх своїми аналогами, але це значно вплине на якість. Бєлгороду та Шебекіно слід приготуватися "ловити" більше російських КАБів. Чим більше проблем з імпортом – тим нижча якість російського виробництва в усіх галузях. Ми це вже бачимо наочно".

Вторинні санкції, на його думку, слід розглядати у загальному контексті, разом з обмеженнями у ІТ та нафтогазовій галузі.

"Android, IOS та Windows у РФ, програми Oracle для ділової сфери перестануть оновлюватись, як і інші програми, вже у вересні. Якщо вони вчасно не оновлюються, то гаджети перестають працювати. Це вплине на технологічний сектор, а санкції проти скрапленого газу (СПГ) – на прибутки російського бюджету. Під санкції попали російські проєкти з поставки СПГ, у тому числі проєкти "Арктик-1" та "Арктик-2" від "Новатек"", - розповідає Іван Ус.

За словами фахівця, ми бачимо, як США крок за кроком "відключає" в РФ певні галузі. Вже відключили вугільну галузь, зараз "добивають" газову та ІТ, а на черзі – нафта. Це робиться й заради того, щоб зменшити фінансові резерви Кремля.

"Це головні російські галузі економіки. Вони вже генерують менше прибутку, а подекуди навіть й збитки. "Газпром" минулий рік закінчив зі збитком 7 мільярдів доларів. А це ж не лише дає гроші до бюджету. Вони формували й російський Фонд національного благополуччя (ФНБ). Тепер ці галузі, навпаки, потребують грошей з ФНБ на покриття збитків", - стверджує головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Цей Фонд, за сприятливих для нас умов, може не навіть не "дожити" до наступного року. Принаймні, його ліквідна частина.

"Всі економічні експерти зараз укладають парі – ФНБ закінчиться вже 2024 року чи протягне ще й перше півріччя 2025-го. Звісно, Росія намагатиметься адаптуватись, але тепер вона повністю залежатиме від волі своїх партнерів по БРІКС. Чи захочуть вони рятувати РФ собі у збиток?, - задається питанням фахівець. – Інші країни у подібних ситуаціях просто беруть кредит. Але Росії кредити ніхто не дає. Спроби РФ отримати кредити в юанях не отримали схвалення Китаю. Бо Пекін може підтримувати Кремль на словах, але щодо фінансів він дуже обережний, адже світові фінанси під контролем Заходу".

Рубль, ІТ, газ … Санкції цього разу дійсно масштабні, хоча й не без "дірок" та лазівок. Але що саме означає цей пакет санкцій? І чому зараз, а не, наприклад, рік тому? Бо російські олігархи повірили у перемогу РФ у війні й почали повертатися самі й, головне, повертати свої капітали до "немитої". І таким чином Захід посилає оліграхату послання, яке важко не розгледіти.

Натяк на зміну "царя"

Усі опитані нами експерти впевнені, що останні новації з боку Заходу - це "натяк" для російських олігархів з оточення Путіна, що настав час "щось змінювати".

"Мова не лише про санкції. Згадаємо рішення G7 про надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів, забезпечених прибутками від активів російського ЦБ. Активи олігархів – це наступний крок, - вважає Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. – Останній пакет санкцій дуже ускладнює вивід капіталу з РФ та б’є по великому бізнесу – по оточенню Путіна. Це такий натяк для російських "еліт", що слід щось міняти, якщо хочете "business as usual". Наприклад замінити "царя"".

"Чим довше триватиме війна, тим більше ви заплатите зі своїх активів, які лежать у західних банках", - приблизно таким є послання США і G7, на думку експерта.

"Так, зараз ЦБР знайде якесь рішення, але в їх фінансах та економіці і без того проблем багато. Все це поступово наближатиме РФ до стану пізнього Радянського Союзу. Тоді теж була велика армія і багато ракет, але економіка не витримала. Ще один приклад – Німеччина у Першій світовій війні. Тоді ніхто Берлін не брав, але німці капітулювали. Бо економіка не встояла", - завершує пан Ус.

Народний депутат й юрист-міжнародник Олександр Мережко з ним згодний.

"Ці обмежувальні заходи спрямовані, зокрема, на те, щоб зменшити можливості Китаю та інших країн підтримувати військово-промисловий комплекс Росії. Словом, це удар також по військовій економіці РФ. Це також удар і по російських олігархах. Вони ще більше задумаються над тим, що їм треба терміново усувати Путіна щоб не втратити повністю свої статки", - каже нардеп.

"Російським багатіям варто вже подумати над тим, що краще змінити Путіна і його оточення на інших, а не ламати голову над складними й дорогими схемами обходження санкцій і організації розрахунків з рештою Світу, яка поки що погоджується торгувати з РФ", - додає Віталій Шапран, фінансовий аналітик і екс-член Ради НБУ.

Офіційний курс рубля остаточно стає фікцією. Це призводитиме до зростання інфляції та девальвації, а також впливатиме на експорт й імпорт РФ. Удар також нанесено по ІТ, ВПК та іншим чутливим для РФ галузям економіки, що вже ставить питання про вичерпання резервів Фонду національного благополуччя, а у довгостроковій перспективі – про перетворення "немитої" на ізольовану й відсталу копію КНДР. Лазівки, які залишилися, натякають російським олігархам на вибір – або ви з Путіним, або з Заходом, де зберігаються ваші статки. Нам залишається спостерігати за тим, що саме вони оберуть.

Андрій Попов